Nuovi giochi per bambini nelle aree verdi delle frazioni

Nuove installazioni nel parco Eleonora d’Este a Consandolo e nell’area verde di via Pasi a San Nicolò. La nuova torretta, acquistata dall’amministrazione comunale e posata da Pro Loco Gan Consandolo, è stata installata in sostituzione della precedente, donata dalla famiglia Deserti. Continueranno nei prossimi giorni le restanti manutenzioni per ottenere una completa messa in sicurezza dei giochi del parco. "Teniamo molto al parco Eleonora d’Este – commenta il vicesindaco di Argenta, Sauro Borea (a destra con Andrea Baldini), che ha delega ai Lavori Pubblici – e ringraziamo Nicolò Deserti e Patrizia Molesini per tutto quello che hanno fatto e che continuano a fare per mantenere questo parco.

Cercheremo nel tempo di continuare a valorizzare questo luogo verde, importante non solo per Consandolo, ma per tutto il territorio comunale. Riteniamo fondamentale supportare le associazioni che lavorano per il proprio territorio: abbiamo deciso di investire su queste aree perché i cittadini e le associazioni ci hanno messo del loro, un impegno che ci garantisce che le nostre comunità sono vive e attente. Un grazie va anche a tutti i cittadini volontari che animano l’associazionismo e che dedicano tantissimo tempo e impegno per la comunità". Inoltre, nei prossimi giorni verrà installato anche il nuovo percorso di equilibrio presso l’area verde di via Pasi a San Nicolò, acquistato dall’associazione turistica Pro Loco.