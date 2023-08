Nuovi parcheggi all'Ospedale di Argenta: progetto di ampliamento

Camera mortuaria: l’amministrazione comunale intende acquisire in gestione dall’Ausl, proprietaria, tramite concessione in uso gratuito, l’area esterna da conformare a parcheggi in base agli standard urbanistici. Lo stesso discorso vale per l’acquisizione dell’annesso stabile adibito appunto a ricevimento, osservazione ed obitorio delle salme: un servizio questo demandato come da regolamento di polizia mortuaria al comune. Il tutto in funzione del progetto di ampliamento dell’ospedale Mazzolani-Vandini, che prevede la realizzazione di una nuova ala destinata a Pronto soccorso. E che comporterà appunto anche una revisione degli accessi.

n.m.