Nuovo ambulatorio per l’osteopatia, ieri l’inaugurazione

BONDENO

"Quando una nuova attività si insedia a Bondeno, testimoniando la voglia dei giovani di investire da noi, è il segno tangibile di un territorio vitale, che cresce". E’ una visione univoca quella espressa dalle istituzioni locali, capeggiate dal sindaco Simone Saletti, e dal consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, presenti all’inaugurazione del nuovo ambulatorio del dottor Riccardo Giatti, osteopata, che ha aperto la sua attività negli stessi spazi di piazza Martiri 35, dove si trova il medico di medicina generale Dario Cavagna. "L’osteopatia – spiega Giatti – è un sistema di prevenzione riconosciuto dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), che già 10 milioni di italiani hanno deciso di seguire". Un sistema che si avvale unicamente di tecniche manipolative-osteopatiche, "assolutamente sicure e non invasive per valutare e trattare principalmente disordini del sistema moscolo-scheletrico, ma non solo, che possono portare al manifestarsi di segni e sintomi sotto forma di vari tipi di dolore, ricorrenti o cronici". Questo il servizio disponibile da qualche giorno in piazza Martiri. Presenti all’apertura il sindaco, gli assessori Ornella Bonati e Francesca Aria Poltronieri, oltre al consigliere regionale Fabio Bergamini.