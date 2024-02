Nuovo colpo dei predoni dei trattori: "Sparito un mezzo da 170mila euro"

I predoni di trattori hanno colpito ancora. È accaduto domenica notte nella campagne di Vigarano in un uno dei magazzini della cooperativa Capa Cologna. Un ladro è riuscito a introdursi nell’edificio nonostante l’allarme antifurto. Una volta dentro ha rubato un mezzo ’Komatsu 320’ per la movimentazione dei reali del valore di 170mila euro. Poi ha percorso la pista ciclabile e, a un certo punto, ha staccato la batteria per disattiva il Gps. A questo punto ha caricato il trattore con pala su un pianale per i trasporti eccezionali trainato da un tir, e si è dileguato.

Con ogni probabilità, il ladro e i suoi complici avranno raggiunto il confine per portare il mezzo nell’Est Europa. Alberto Stefanati della cooperativa Capa Cologna sospetta che si tratti di un furto su commissione: "C’erano altri mezzi ed escavatori fuori dal magazzino appartenenti a un’azienda che sta effettuando dei lavori per noi. Il ladro però voleva soltanto il ’Komatsu’ e non ha preso altro. Questo mi fa pensare che il malvivente dovesse esaudire la richiesta di un ’cliente’. In ogni caso, il danno economico subito dalla nostra cooperativa è molto pesante". È la prima volta che la coop subisce un furto di questo tipo: "Ci avevano rubato rame e altre cose, ma mai un mezzo agricolo – sottolinea Stefanati –. Si presume gli autori de colpo lo abbiamo immediatamente trasferito all’estero, per rivenderlo al mercato nero nei Paese dell’Est Europa". Stefanati si chiede come mai non si riescano a ’tracciare’ questi furti: "Ormai ogni Comune è dotato di varchi con telecamere. Mi chiedo come sia possibile che un trasporto eccezionale non possa essere intercettato prima che arrivi alla frontiera? Parliamo di un pianale enorme che ha percorso la strada per l’autostrada oppure quella verso Bondeno. Non ci sono altre alternative".

E poi lancia un appello: "Il mio sfogo per il furto subito ha solo un obiettivo: avvisare le altre aziende agricole che si stanno verificando queste razzie. In questo modo possono prepararsi e cercare di evitarle. I ladri sono dei professionisti: eludere un allarme, disattivare il Gps e organizzare un trasporto eccezionale, significa aver preparato il colpo dei minimi particolari".

Matteo Radogna