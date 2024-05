Nuovo studio di Naturopatia

Naturopatia e benessere: in centro a Migliarino ha aperto una nuova attività Domenica 19 maggio, in occasione della 22° edizione della Festa del Fiore e del Miele di Migliarino, Francesca Canella, classe 1986, ha inaugurato il suo studio di naturopatia. Ringraziamo il sindaco Fabio Tosi che ha manifestato come sempre la sua vicinanza e che su esplicita richiesta ha indossato la fascia tricolore. Una nuova attività in un territorio che sta registrando un’inversione di rotta rispetto alle chiusure degli ultimi periodi, un dinamismo che evidenzia la volontà dei giovani di investire nel proprio paese. Francesca Canella ha quindi deciso di investire a Fiscaglia e nei suoi cittadini con un obiettivo molto forte: accogliere il sintomo come un messaggio da comprendere e non necessariamente come qualcosa da combattere.