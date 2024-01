Nuovo ufficio postale, la protesta: "Apertura rinviata ancora"

CODIGORO

"Credo sia il quarto o quinto rinvio che leggiamo appeso sulla porta dell’attuale ufficio postale di Codigoro. Penso che non sapere quando si finiscono dei lavori con spostamenti sul termine di due mesi, oltretutto nel periodo più freddo dell’anno non sia rispettoso". Giacomo Taddia torna sulla situazione del container che sostituisce provvisoriamente l’ufficio Postale codigorese, che si affaccia sul Viale Giovanni XXIII, e sui disagi che devono subire i fruitori a causa di questa situazione con diverse proroghe di fine lavori. "Mi chiedo - riprende - questo spostamento non lo si poteva effettuare in un periodo meno freddo per gli utenti, con anziani costretti a rimanere in attesa all’aperto a volte per tempi troppo lunghi, con conseguenti rischi di malattie ed altro". Poi si domanda se non fosse possibile "almeno o da parte delle stesse Poste o magari promosso dal sindaco, come fece in altre occasioni, prevedere un gazebo dove volontari distribuivano un pò di tè caldo per attenuare parzialmente le difficoltà. Sarebbe stato un bel gesto. Oltretutto ho appreso - conclude - che anche chi doveva prelevare dallo sportello di Poste era costretto a fare la fila con quelli in attesa". Poste precisa che "l’ufficio postale di Codigoro è interessato da lavori rientranti nel progetto Polis per rendere veloce l’accesso ai servizinei Comuni con meno di 15 mila abitanti. L’installazione di un container era per offrire ai cittadini tutti i servizi e l’ufficio riaprirà lunedì 12 febbraio salvo imprevisti di cui daremo tempestiva comunicazione".

c.c.