Oculistica, raddoppia il Day surgery

L’Oculistica di Cona ‘raddoppia’. A partire da lunedì 15 gennaio è a regime, a fianco della piastra ambulatoriale di Pronto soccorso oculistico, il Day surgery oculistico, nel blocco 3B0, con dieci posti letto e quattro poltrone dedicate (la dotazione precedente era di quattro posti letto). Questo consentirà lo svolgimento di 22 interventi al giorno: dodici ambulatoriali di cataratta e dieci di Day surgery. La nuova organizzazione del Day surgery oculistico permetterà una presa in carico più ampia e strutturata dell’utenza, per interventi programmati di cataratta complessa, glaucoma e chirurgia vitreoretinica. Il tutto anche grazie alla presenza di personale dedicato all’assistenza sanitaria specializzata e appositamente formato sul paziente oculistico.

L’ampliamento, completato in questi giorni, prevede anche una sala d’attesa per ospitare e accogliere eventuali famigliari e caregiver che accompagnano i pazienti sottoposti ad intervento programmato. "L’ampliamento della clinica oculistica – mette in evidenza il direttore della clinica oculistica di Cona, Marco Mura – è stato frutto della volontà della direzione che ha dato pronta risposta al grande incremento degli interventi chirurgici. Sono molto felice del supporto offerto alla nostra unità operativa".