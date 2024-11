Oggi arriva. Giuseppe Conte

Dopo essersi ripreso dall’influenza che lo aveva colpito la settimana scorsa, il presidente del M5S Giuseppe Conte mantiene la promessa di fare visita alla nostra Città. "Lo farà – informa il movimento – presenziando oggi a una cena riservata non solo agli attivisti o ai simpatizzanti ma anche a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al M5S ferrarese". Il ritrovo sarà al bar Gallery (ex Borsa) in Via Ercole I D’Este di fronte al Castello Estense alle 20,30. In programma una apericena organizzata dal Gruppo territoriale del M5S Ferrara.