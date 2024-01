Oggi la politica la fanno i migliori? Qualche dubbio

Caro Carlino,

“impietosa fotografia della realtà”, sono le ultime parole scritte da Cristiano Bendin nel suo articolo di domenica 7 gennaio. Non c’è nulla da aggiungere, ha dato l’esatta immagine di Ferrara e della sua provincia che condivido. Ferrara è la mia città, che amo tantissimo, dove sono felice di vivere e la cosa mi dispiace molto. Una sola e breve riflessione. Bendin indica come il problema dei problemi sia che non vede all’orizzonte una classe politica dirigenziale ma anche politica in generale, una classe economica e una imprenditoriale che siano in grado di affrontare le sfide che il nostro territorio deve intraprendere per risollevarsi dai numeri alquanto negativi. Io qui mi riferisco alla sola e tutta classe politica esprimendo un dubbio: si dice che è inadeguata, impreparata e via dicendo ma io mi domando se persone capaci, intelligenti, di esperienza in vari campi, affidabili, con cultura economica possono avvicinarsi ai partiti per offrire la loro collaborazione? O ci stanno alla larga visto l’andazzo? Un saluto e grazie,

Pasquina Ferrari