Olimpiadi dei ragazzi, ecco l’app per i genitori

Un salto di qualità nel sistema informatico delle Olimpiadi del Reno, grazie al lavoro dell’azienda portuense BSoft. La gestione informatica delle Olimpiadi da quasi 20 anni utilizza piattaforme autogestite, che finora hanno dato ottimi risultati, ma sicuramente non completamente in linea con le ultime possibilità offerte dall’informatica. BSoft srl, azienda portuense di progettazione e realizzazione di prodotti e servizi informatici, ha colto l’occasione per colmare questo gap e costruire un sistema ad hoc per la gestione di un evento ormai molto complesso, come quello delle "Olimpiadi dei ragazzi". Il lancio di questo progetto avverrà in occasione della trentanovesima edizione, ospitata quest’anno a Consandolo, ma l’obiettivo è quello di implementarlo di anno in anno. Sostituzioni, depennamenti, inserimenti potranno essere fatti in tempo reale, pur sempre nel rispetto di tutte le norme definite nei regolamenti; come i vincoli partecipativi e il numero delle gare assegnabili. I coordinatori dei Comitati Locali potranno così avere sempre sott’occhio la situazione aggiornata dei loro atleti, sia per quanto riguarda le iscrizioni e le partecipazioni alle varie gare, sia per i risultati conseguiti. Inoltre, per i genitori dei piccoli atleti e per tutti gli ospiti, viene gratuitamente messa a disposizione una semplicissima App, utile per la consultazione diretta del calendario delle attività e degli eventi previsti, delle location delle gare e dei parcheggi per il pubblico e per conoscere le gare programmate e i risultati dei propri figli.