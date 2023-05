Olimpiadi del Reno in scena dopo 3 anni

Dopo tre anni di pausa legata al Covid, tornano le Olimpiadi del Reno per la loro trentatreesima edizione, che avrà luogo a Ospital Monacale. Il comitato olimpico di Portomaggiore si presenta ai nastri di partenza con novanta iscritti, lavora sul territorio ormai da 30 anni, coinvolge tante famiglie e permette ai ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado di avvicinarsi al mondo dell’atletica, sperimentando discipline che normalmente non fanno parte dell’offerta sportiva del territorio. "In realtà – racconta Aldo Alesci, referente portuense da oltre trent’anni – è un pretesto per sensibilizzare i giovani e le famiglie alla pratica dello sport come prassi educativa per una vita più sana e felice. A partire dal 12 aprile ci siamo trovati due volte a settimana per gli allenamenti nella pista di atletica di Portomaggiore, momenti nei quali i ragazzi hanno potuto cimentarsi nella corsa veloce, ostacoli, salto in lungo, alto e tanti altri sport". Le giornate di gara del 26, 27 e 28 maggio a Ospital Monacale saranno insieme ad altre centinaia di coetanei della provincia di Ferrara e Bologna. I prossimi appuntamenti sono oggi per l’ultimo allenamento e venerdì per il ritrovo in piazza della Repubblica, prima della partenza per Ospital Monacale e la cerimonia di apertura.

Franco Vanini