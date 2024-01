Olio infiammabile a fuoco in zona Sipro

Tanta paura ma per fortuna niente di grave, a parte alcuni danni ambientali. L’altra notte, poco dopo mezzanotte, nell’area cortiliva della Toyota, nella zona industriale Sipro di San Giovanni di Ostellato, ha preso fuoco dell’olio infiammabile. Subito è scattato l’allarme, anche perché in un primo momento sembrava avesse preso fuoco un carrello elevatore, invece i vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro, intervenuti per domare le fiamme, hanno accertato che era solo dell’olio. Danni quindi limitati; in caso contrario gli interrogativi sarebbero stati diversi, addirittura l’intimidazione o vandalismi. Per fortuna niente di serio. I vigili del fuoco arrivati da Codigoro hanno spento le fiamme in breve tempo.