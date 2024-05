Oltre ai fumetti, all’emeroteca si prestano i libri

Un nuovo servizio è stato aggiunto all’emeroteca del Centro Informagiovani del Comune di Comacchio, in via Teano a Porto Garibaldi. Al prestito delle riviste e alla consultazione dei quotidiani, infatti, si aggiungono anche tanti libri a disposizione di tutti: sono quelli del nuovo angolo ‘Bookcrossing’. Il Bookcrossing è uno spazio pubblico dedicato allo scambio e alla condivisione di libri, che segue la filosofia del "prendi un libro, lascia un libro". I lettori possono donare uno o più libri che non usano più e prenderne altri a piacimento, senza riportarli indietro.