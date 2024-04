Omaggio al Duca del Rione Santa Maria in Vado

L’omaggio al Duca della Contrada di Santa Maria in Vado, che si terrà oggi apartire dalle 10 in Piazza Castello, avrà un “ospite” speciale: per il Rione sarà infatti l’occasione, oltre che di riempire le strade del centro storico dei propri colori e della propria musica e di esibire le eccellenze che la contraddistinguono, anche di mostrare alla cittadinanza un autentico tesoro che conserva intatto lo splendore del giorno in cui venne realizzato, nonostante i suoi novant’anni. In occasione dei cinquecentocinquant’anni dalla nascita di Isabella d’Este Gonzaga, la contrada di Santa Maria in Vado renderà infatti omaggio alla Marchesana, già celebrata dall’edizione 2024 del Carnevale degli Este, interpretando una scena di vita di corte, nella quale Antonio Scanzano, ’suo gurardarobba’, presenterà alla principessa proprio un abito de ‘tella d’oro’ commissionato ad un’artigiana parente di Abram di Mandolino, prestatore del banco dei Carri di Ferrara. La scena sarà recitata da attori della Compagnia del Vado. Durante l’evento saranno presentati numeri dell’arte del danzare e della bandiera a cura del Gruppo danza “L’Unicorno” e degli alfieri bandieranti della Contrada.

L’abito in questione, che sarà quindi indossato e presentato in occasione dell’omaggio al Duca, altro non è che un incantevole costume d’epoca che fu realizzato su bozzetto di Nives Comas Casati nel 1933, di proprietà della contessa Iole Maffei Gulinelli che lo indossò in occasione della ripresa del Palio per celebrare il cinquecentenario della morte dell’Ariosto. Qualche tempo fa fu acquisito da una coppia di appassionati ricercatori e collezionisti di materiali d’epoca, Linda e Claudio Gualandi del prestigioso studio di grafica Gualandi. La Contrada ringrazia" per questo incomparabile dono", promettendo di "celebrarlo e di prendersene cura come merita".