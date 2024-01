Open day della scuola Steineriana, appuntamento a Malborghetto. I giorni e gli orari per le famiglie

L’associazione Rudolf Steiner organizza l’open day della scuola Steineriana nata due anni grazie alla collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione e formazione, politiche familiari del Comune di Ferrara. L’Amministrazione comunale ha assegnato lo spazio per mantenere nel territorio questo tipo di presidio educativo utilizzando la sede dell’ex scuola primaria di Malborghetto. L’iniziativa oggi e 28 gennaio nella sede della scuola in via dei Calzolai 136, Malborghetto di Boara (Ferrara). Oggi, dalle 15,30 alle 17.30. Domenica 28, dalle 10 alle 12. E’ gradita la prenotazione all’Open Day contattando il numero 370-3618052.