Operatori gas 4.0, la certificazione per dodici dipendenti

L’HerAcademy training center, l’innovativo polo di formazione di Hera inaugurato a giugno 2022, certifica i primi Operatori gas 4.0. La ‘palestra’ in cui gli operatori dei servizi a rete possono esercitarsi per sviluppare e consolidare le proprie competenze, infatti, si evolve diventando un centro di certificazione. Sono 12 i dipendenti della multiutility che, di recente, proprio al training center hanno ottenuto la certificazione per la sorveglianza degli impianti della distribuzione gas, ai sensi della norma Uni 11632, grazie al percorso di formazione intrapreso attraverso la partnership con l’azienda di formazione Emerson e l’ente certificatore Icim. Nella struttura, che si trova alle spalle del centro direzionale di via Diana, gli operatori di Inrete Distribuzione Energia (la controllata del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica) hanno frequentato il corso di formazione erogato da Emerson, sostenuto gli esami di abilitazione e ottenuto l’attestato rilasciato da Icim. Il corso prevede sia lezioni teoriche in aula sia esercitazioni pratiche nei corner in cui sono installati veri e propri impianti e tratti di rete gas: gli operatori hanno potuto così cimentarsi con tubature, valvole e contatori in uno scenario assolutamente reale e in piena sicurezza. Il training center, infatti, è dotato non solo di aule ma anche di attrezzature tecniche: condotte, rubinetti, prese e sensoristica. Qui si trovano tutti gli elementi che caratterizzano le reti gestite dal Gruppo Hera (idrica, elettrica, gas e teleriscaldamento) e tutto si può smontare e rimontare, nella logica del learning by doing, imparare facendo, in piena sicurezza. L’ottenimento di questa certificazione è uno dei requisiti che Inrete richiede tra le competenze del personale coinvolto nel percorso di change management dell’Operatore gas 4.0.