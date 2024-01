Opere di ripresa frane sui canali realizzati dal Consorzio Bonifica

I lavori di ripresa frane nel territorio copparese si spostano dalle sponde del Canale Naviglio a quelle di Canale Bianco e di Canale Seminiato. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, infatti, eseguirà i prossimi interventi in via Canal Bianco e in via Chiesoline. Nelle due strade da oggi, per dieci giorni lavorativi (due settimane) e comunque sino al termine del cantiere, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, compresi cicli e pedoni, con deroga per l’accesso dei soli residenti. L’opera, in cui sono stati investiti 100mila euro e che è affidata all’impresa Copparo Costruzioni, consiste nel ripristino delle condizioni di sicurezza di diversi tratti spondali, per complessivi 290 metri, partendo da via Guardia fino a Coccanile. Si procederà dunque con la ripresa di frane e il ripristino delle scarpate. Sono intanto terminati i lavori nel primo progetto, per una lunghezza complessiva di 325 metri in fregio al Naviglio e una spesa di 100mila euro.