Oppenheimer, scienza e cinema all’Apollo

Oggi alle 18, il Cinema Apollo, in via del Carbone 35, sarà il palcoscenico di un’iniziativa per gli appassionati della scienza e del cinema. Il relatore dell’incontro, Vittorio Baraldi, ingegnere aerospaziale, condurrà una conversazione sulle tematiche scientifiche racchiuse nel film ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan. Con il titolo ‘La Scienza di Oppenheimer’, l’iniziativa si propone di gettare luce sulla complessità delle dinamiche scientifiche che accompagnano la narrazione cinematografica di Nolan.