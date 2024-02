Opra, la commissione che vigila sulle regole

La bilateralità artigiana dell’Emilia-Romagna, formata dalle organizzazioni sindacali Regionali Cgil, Cisl e Uil e dalle organizzazioni artigiane regionali Cna, Confartigianato Imprese, Casartigiani e Federlibere Claai, ha costituito l’organismo paritetico regionale per l’artigianato (Opra Emilia-Romagna) che è conforme ed agisce nell’ambito di quanto la legislazione attribuisce agli organismi paritetici. La funzione della pariteticità è quella di sostenere le aziende e i lavoratori al fine di promuovere la salute e sicurezza sul lavoro, affinché ciascuno contribuisca e sia responsabile in ragione del proprio ruolo di una società del lavoro in cui siano banditi infortuni e malattie professionali. Opra è in continuità con la precedente esperienza del sistema salute e sicurezza dell’artigianato. È articolato e diffuso sul territorio, dove sono presenti ed attivi gli organismi paritetici territoriali. Opra funziona in base a propri specifici regolamenti. Ha, inoltre, previsto di dotarsi di un sistema informativo che renderà più rapidi e puntuali gli scambi di documentazione con le imprese aderenti al sistema.