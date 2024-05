Orchestre giovanili, prima nota degli Amici

‘Orchestre giovanili in concerto’ è il tema dell’ultimo appuntamento che il conservatorio Frescobaldi ha organizzato per FeMu Edu, la rassegna di formazione all’ascolto di Ferrara Musica. Oggi, alle 9.30, al Comunale quattro le formazioni coordinate da Achille Galassi con gli Amici per l’archetto (docenti Ursula Schaa e Lorenzo Lucerni), delle classi di Mandolino (Anna Schivazappa) e di Musica da Camera (Laura Pontecorvo), assieme al Dipartimento strumenti ad arco. La mattina si aprirà con un’antologia di brani de “Gli Amici per l’archetto” (violini: Margherita Guidetti, Arianna Maska, Francesco Bassolino, violoncelli: Anna Vecchiatini, Vittorio Cavicchioli, insegnanti Ursula Schaa e Lorenzo Lucerni). Poi il mandolino di Matteo Scovazzo con il Concerto in do maggiore di Vivaldi, accompagnato dal quartetto d’archi Carlo Sabatiello, Cristina Direnzo, Achille Galassi e Alessandra Nutini con Giuseppe Monari. Agli strumentisti Jenson Jagger Colby (flauto), Mattia Castaldini (clarinetto), Greta Marinozzi (violino), Maria Resca (violoncello), Niccolò Marcozzi e Federico Tampieri (chitarre), toccherà poi la rara proposta del Sestetto op. 9 del compositore-chitarrista livornese Filippo Gragnani. L’Orchestra Giovanile del Frescobaldi con brani dal Barocco (Purcell, Rameau e Lully), fino a Johann Strauss e Jacques Offenbach. La coordinano i docenti Achille Galassi e Alfredo Trebbi. Questi i componenti: i violinisti Francesca Collina, Enrico Cheng, Carlo Maria Sabatiello, Cristina Direnzo, Gaetano Caridi, Cecilia Rosati, Caterina Faraon, Maria Rita Felloni, Maya Cinti, Sarah Gaha; il violista Thomas Gambarini; i violoncellisti Giashley Catania, Luigi Rizzello, Alessandra Nutini, Vittorio Cavicchioli; i contrabbassisti Matilde Rolfini, Danny Vommaro, Marco Bondini; il percussionista Fabrizio Benassi.