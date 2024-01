Ordigno bellico. Domani la bonifica

In un fondo agricolo di Coccanile, all’altezza del chilometro 20 di via Provinciale per Cologna, è stato rinvenuto un ordigno bellico: un proiettile inesploso verosimilmente risalente al secondo conflitto mondiale di 34 centimetri di lunghezza e di dieci di diametro. Domani alle 10.30 l’8° Reggimento Guastatori Paracadutisti ‘Folgore’ di Legnago interverrà per la bonifica. Da quel momento, e sino al termine delle operazioni, è prevista la sospensione di tutte le attività e l’interdizione alla circolazione all’interno dell’area.