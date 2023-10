Ottobre a Pedali, Iniziative Ciclopedonali con Comune e Associazioni

Si chiama ‘Ottobre a pedali e altre iniziative ciclopedonali’ quella realizzata unendo Comune e iniziative di associazioni. Le iniziative avranno come tematica il movimento in bicicletta, come pratica sportiva ma anche incentivo alla salute e occasione per visitare luoghi, cicloturismo, o ascolto di cicloviaggiatori. Si comincia sabato prossimo con i Cicloracconti e la presentazione del libro di Morena Tartagni ‘Volevo fare la corridora’, alle 21 in Sala ‘F. Zarri’ a Palazzo del Governatore. Romagnola, è stata negli anni 60 e 70 una ciclista su strada e pista che ai campionati del mondo su strada si aggiudicò tre medaglie, due argenti e un bronzo, vinse inoltre dieci titoli nazionali, due su strada e otto su pista ed è anche la più giovane partecipante ai Mondiali, a Nurburgring ’66 a soli 16 anni.