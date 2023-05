Padel, lavori finiti. E ora si gioca "Realizzeremo la scuola giovanile"

Promessa mantenuta e adesso si gioca. I lavori sono terminati e per i nuovi campi di Padel, realizzati a Ponte Rodoni di Bondeno accanto al Palacinghiale, si prepara, il 3 giugno alle 18, l’inaugurazione. L’Associazione Sportiva 44012 Pdel Bondeno, che si è costituita appositamente per realizzare l’impianto, crede da sempre nel territorio. Un esempio di sinergia e collaborazione tra Comune e privati. Hanno lavorato nella realizzazione imprese locali. E adesso, con la bella stagione, si parte. Il progetto mira a promuovere lo sport del padel tra i giovani e gli adulti. Realizzeranno anche l’Accademy e la Scuola giovanile, per i giovanissimi dai 7 ai 15 anni.

Cinque soci che hanno messo risorse economiche, tempo e lavoro per creare i due campi scoperti che sono i primi di questa specialità realizzati nell’Alto Ferrarese e che nel prossimi tre anni prevedono la copertura per giocare anche nei mesi invernali. "Malgrado il tempo avverso che ha flagellato il territorio nelle ultime settimane e con le difficoltà del caso – annuncia con soddisfazione il portavoce dell’associazione Fabiano Campi - i lavori sono ultimati. Stiamo completando le ultime incombenze burocratiche che ci consentiranno di poter rendere immediatamente fruibili i campi alle persone per il gioco. C’è un grande interesse. Sarà possibile prenotarsi per giocare scaricando l’apposita Up". Al taglio del nastro delle autorità e dopo la presentazione dell’Associazione Sportiva 44012 Pdel Bondeno, seguirà una partita dimostrativa, il buffet e musica con il DJ. Il Padel è uno degli sport più in voga del momento che aggrega giovani e meno giovani.

cl.f.