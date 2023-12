Paese in lutto per Enzo Mazzesi, una vita per la gente

Anita piange Enzo Mazzesi, che si è spento a 98 anni: una vita spesa per i diritti e per la collettività. "Abbiamo perso una figura importante, per la sua comunità e per tutti noi – si legge in una nota del Circolo Pd di Anita - La storia di Enzo è quella di una lunga vita spesa per l’affermazione dei valori universali della democrazia, della libertà e dei diritti dei più deboli. Impegnato sin da giovanissimo nel periodo della resistenza, nella guerra di liberazione e nella costruzione del movimento sindacale e del Partito comunista. Tutta la sua vita è stata dedicata con intelligenza e lungimiranza all’affermazione di quei valori e al mantenere viva una memoria che rischia di essere perduta. Ha seguito l’evoluzione politica fino all’adesione al Partito Democratico, con lucidità e rara capacità di analisi. Le sue riflessioni sono state sempre profonde, mai pervase da tatticismi o stereotipi banali e aperte al confronto. Un dirigente che ha saputo trasmettere una profonda cultura a diverse generazioni. Amava la sua gente, la sua Anita e ha saputo conquistare il rispetto e la stima dei tanti".