Palazzo Rusconi svela i suoi tesori nel weekend

Domenica, in occasione delle Giornate Fai di primavera, sarà possibile visitare palazzo Rusconi, a Cento. Costruito a metà del ‘700, primo palazzo gentilizio centese, nel 1878 è diventato di proprietà della Cassa di Risparmio di Cento e dal 2021, insieme alle preziose opere che custodisce, fa parte delle collezioni d’arte di Credem. La visita durante le Giornate Fai avrà lo scopo di far conoscere al visitatore un edificio così significativo per la comunità centese. Infatti, pur trovandosi in pieno centro storico, come spesso accade, non è conosciuto da tutti perché non è un bene sempre accessibile e visitabile. In questa occasione, si potrà accedere agli interni e saranno visibili lo scalone monumentale, il salone di rappresentanza e le preziose opere che il palazzo custodisce. Ne verrà raccontata la storia e le vicissitudini, dalla fondazione ai giorni nostri. Il palazzo oggi ospita quadri del Guercino e della sua scuola, nonché opere pittoriche e scultoree di artisti successivi, fino ad arrivare ad autori contemporanei. Sarà possibile la visita senza prenotazione, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.15 e avrà una durata di circa 45 minuti.