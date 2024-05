Palestra di via Canonici, un cantiere da due milioni

Si entra nel vivo della riqualificazione di un’altra importante area sportiva della città: la palestra di via Canonici, con il suo campo da calcetto abbandonato da anni e chiuso al pubblico e agli appassionati. Sono infatti stati consegnati i lavori per realizzare il progetto del nuovo centro sportivo, impianto che sarà finanziato con risorse che sono state erogate dal Comune per una cifra che si aggira sul milione e 870mila euro.

Le opere prenderanno il via nelle prossime settimane, e il termine dei lavori sarà orientativamente fissato per la prima metà di gennaio del 2025. La nuova palestra sarà omologata dal Coni e sarà utilizzabile per diverse discipline, con campi regolamentari polivalenti, spogliatoi e altre dotazioni sportive, adatta ad allenamenti e partite e con spazi maggiorati ai margini dell’area di gioco per ospitare gli spettatori. L’edificio sarà volutamente in linea con gli ultimi standard di sostenibilità, collegato a un impianto di geotermia e con un alto grado di isolamento termico. "Sin dall’inizio del mandato di questa amministrazione la riqualificazione del centro sportivo era un importante obiettivo – le parole dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Maggi –, il nuovo impianto consentirà agli studenti della scuola Mosti di usufruirne al mattino, mentre al pomeriggio verrà utilizzato dai residenti del quartiere e quindi da tutti i cittadini. Sarà una palestra moderna e sostenibile, dotata di impianto fotovoltaico. Stiamo parlando di una zona, questa di via Bologna – sottolinea –, particolarmente popolosa che necessitava della realizzazione di un impianto di questo tipo. Siamo poco distanti dal centro sportivo polifunzionale che sta nascendo in via Foro Boario, le società sportive in questi anni hanno denunciato una forte mancanza di strutture e palestre, e in questo modo contiamo di andarle ad aiutare. Costruiremo un impianto che non sarà invasivo anche dal punto di vista architettonico, e si adatterà perfettamente alla conformazione del quartiere".

È plausibile pensare, come ricordato dall’assessore Maggi, che la nuova palestra verrà consegnata durante gli orari del mattino all’attigua scuola Mosti, che attualmente non gode di una propria struttura sportiva nelle vicinanze, e nel resto della giornata alle associazioni e alle società sportive e dilettantistiche che ne faranno quindi richiesta. In occasione della consegna dei lavori, è avvenuto ieri mattina un sopralluogo al cantiere della nuova palestra. Oltre all’assessore Maggi, erano presenti durante la visita i rappresentanti della ditta appaltatrice Acg SpA, il progettista di fattibilità e direttore dei lavori architetto Antonello Stella e lo staff operativo.

Jacopo Cavallini