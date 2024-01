"Paletti dissuasori a Vigarano Pieve sulla via Mantova"

Sicurezza per cicli e pedoni. Era necessaria da tempo. Una richiesta dei residenti, un bisogno vero soprattutto dopo che, per diverse ragioni, alcune auto avevano abbattuto alcuni paletti che delimitano e proteggono la ciclabile dalla strada principale attraverso il centro abitato. Nei giorni scorsi uomini e mezzi della ditta incaricata hanno eseguito i lavori. "Abbiamo provveduto all’installazione dei paletti dissuasori sulla via Mantova a Vigarano Pieve – conferma il sindaco Davide Bergamini –. Si tratta di un utile strumento che non permetterà alle auto di uscire dalla careggiata per evitare il dosso rallentatore".

Il centro abitato di Vigarano Pieve è infatti attraversato dalla strada provinciale che collega Bondeno a Ferrara. Sebbene ci sia la circonvallazione, sono molte le auto che continuano a scegliere il percorso, più breve, che passa davanti ad abitazioni, chiesa, negozi e servizi, oltre ad intersecarsi con una moltitudine di via laterali. Proteggere cicli e pedoni è indispensabile. "E’ un altro segnale importante di ascolto dei cittadini e di attenzione alla sicurezza stradale del nostro territorio – sottolinea il sindaco – che richiede comunque un atteggiamento responsabile da parte di tutti gli automobilisti. Stiamo inoltre lavorando per identificare una soluzione per la zona dell’altro dosso rallentatore di fronte alla fermata del bus, che permetta il transito in modo più sicuro". In questo tratto sono numerosi i controlli della polizia locale.

cl.f.