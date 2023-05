Palio, conto alla rovescia Il tempo delle strategie

Ormai mancano pochissime ore alle corse del Palio di Ferrara, evento conclusivo di un anno intenso di iniziative che ente palio e amministrazione di Ferrara, in concorso con le otto contrade e la corte Ducale, hanno realizzato per dare lustro ad una tradizione ormai centenaria, una tradizione che rappresenta un simbolo identitario e d’appartenenza della città di Ferrara.

Ultimo appuntamento riservato alle contrade e ai propri sostenitori sono le cene propiziatorie in programma questa sera nelle proprie sedi. Il sindaco Alan Fabbri e il vicesindaco Nicola Lodi porteranno quindi in quell’occasione i propri saluti nel corso delle cene della corte ducale e delle otto contrade. Con loro il presidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti. "Renderemo omaggio al grande lavoro messo in campo dall’intero mondo del Palio, in vista della data delle corse, che quest’anno saranno alla sera". Durante le cene propiziatorie delle contrade è tradizione parlare un po’ di tutto.

Dalle strategie delle corse che si terranno domani sera, alla conoscenza più approfondita dei campioni in gara, un momento indispensabile per le contrade per fare aggregazione tutto allietato dai prodotti locali cucinati dai contradaioli. Nulla di quello che viene organizzato durante l’anno propedeutico alla competizione finale sarebbe possibile senza il contributo di soci, volontari, e simpatizzanti che dedicano il loro tempo ad organizzare intrattenimenti sempre nuovi. Si sono poi concluse ieri anticipatamente le prove ufficiali dei cavalli ai canapi. Da comunicazione della segreteria dell’ente palio le prove di ieri, su segnalazione dell’ingegner Fabio Picariello, "a seguito di un’ispezione avvenuta nella mattinata di ieri, sono state sospese a causa delle condizioni inidonee del campo di gara". Appuntamento allora per domani sera in piazza Ariostea.

Lauro Casoni