Palo della cuccagna, il record parla ancora una volta centese

In una bellissima serata bergamasca e davanti a migliaia di persone, i Sugaman di Cento hanno dato spettacolo sul palo della cuccagna e portato a casa due performance da record. Il tutto, davanti a un notaio e con tutte le caratteristiche necessarie perchè vengano riconosciuti dalla Guinness World Records. Una serata che si è svolta a Bergamo, organizzata dal presidente Walter Milesi dell’associazione Acrobati della Cuccagna di cui il team centese fa parte e che ha visto i Sugaman scalare il palo pulito da 13.5 metri in 25’’51 e poi tentare anche il record che si sta disputando in tv, con la scalata dopo una rincorsa da 7 metri, fermando il cronometro a um tempo record di 28’’31con una performance di alto livello. "Siamo felicissimi di come siamo stati applauditi a Bergamo e dei tempi che sono stati fatti dai ragazzi – dice Samuele Lenzi, presidente dei Sugaman –. Abbiamo ottenuto due record, davanti al notatio che ha certificato i tempi". Una soddisfazione che i ragazzi cercano da tempo, dopo un primo tempo eccezionale a Penzale l’anno scorso di 26’’20, ora abbassato a 25’’51 e l’amarezza per non essere stati invitati allo Show dei Record. "Sapevano della nostra performance ma stanno facendo il tentativo di record senza chiamarci – prosegue Lenzi –. Un grazie speciale lo dobbiamo a Milesi, che ha sempre creduto in noi e che ha organizzato l’evento per poterci dare questa possibilità". Nati nel 2015 per gioco, i Sugaman, dagli esperti sono giudicati come il team con i migliori tempi di scalata mai visti nel palo della cuccagna, negli ultimi 20 anni. "Siamo nati per mantenere una tradizione – conclude – e non avrei mai detto di poter arrivare a questi livelli".