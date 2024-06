"Pannella e Pertini, la stretta di mano nella lista"

"Tutto in una foto". Inizia così una nota di Mario Zamorani, capolista +Ferrara in Europa-PSI. "Per la lista comunale – spiega – abbiamo fatto stampare un manifesto che parla. Contiene la foto di Marco Pannella che stringe la mano a Sandro Pertini. Una sintesi della miglior storia radicale e socialista. Due partiti che, assieme, hanno caratterizzato forse la parte migliore della storia recente della nostra politica; che hanno reso il nostro Paese più europeo e più laico, meno provinciale, più moderno e libero: una continua innovazione. Pensiamo solo a divorzio e aborto, all’obiezione di coscienza, al voto ai diciottenni, al nuovo diritto di famiglia". Per i radicali, aggiunge Zamorani, "prendiamo in esame anche nonviolenza, referendum e antipriobizionismo.

Pannella e Pertini non sono solo figure di un passato recente di politica alta e nobile, sono anche, per noi, emblemi di persone preparate e competenti, che studiano e lottano per i loro ideali, capaci di essere in sintonia con la società e il sentire dei singoli cittadini. Questo il ruolo che questa lista intende svolgere nella nostra città e per la nostra città, pur in presenza, ovunque, di una politica di corto respiro e incapace di pensare e disegnare un futuro migliore. Siamo qui per farlo, a sostegno della candidata sindaca Anna Zonari. Ferrara – chiude Zamorani – merita di meglio rispetto a quello che l’attualità sembra offrire. Intendo riportare politica, dialogo e confronto, rispetto per tutti, anche per gli avversari, per il bene dei cittadini; la logica del “chi non è con me è mio nemico” e del “muro contro muro” può e deve finire".