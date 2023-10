Pannelli didattici e giochi per tutti i bambini

COPPARO

Nuovi spazi gioco per i bambini sono stati allestiti nei parchi del Copparese, all’insegna dell’inclusività. Infatti, al Parco Curiel, al Pontino Tagliapietra e al Parco di Ambrogio sono state installate le prime giostre inclusive nell’ambito della riqualificazione delle zone gioco in aree verdi pubbliche che l’amministrazione comunale vuole rendere accessibili a tutti, con particolare attenzione anche alla fruizione da parte di bambini disabili. Nello specifico, al Parco Curiel è stato installato un castello con scivolo, tunnel, pannelli inclusivi sensoriali e musicali compreso di pavimentazione antitrauma; al Pontino Tagliapietra sono state collocate un’altalena con cestone inclusivo e dei pannelli inclusivi con cannocchiale, xilofono, arrampicata, pannelli didattici; nell’area verde della frazione di Ambrogio, invece, è stato montato uno scivolo a torretta inclusiva.

L’attrezzatura, con la pavimentazione, è stata sviluppata secondo i requisiti del Dda (Disability discrimination act) e si adatta all’accessibilità facilitata e a una serie di attività tattili, in modo particolare per il gioco integrato. Risponde ai requisiti della norma relativa alla sicurezza, inoltre i materiali sono testati all’infiammabilità, alla corrosione, alla tossicità nonché all’attrito e all’usura di superfici a pavimento. "Questi giochi inclusivi non sono esclusivamente dedicati a bambini con disabilità, ma sono giochi per tutti – spiegano dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabrizio Pagnoni –: la loro presenza fa del parco un luogo dove tutti i bambini, ognuno con le proprie abilità, trovano concrete opportunità di gioco e di relazione e dove i cittadini hanno occasioni di scambio".