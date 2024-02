Papa Francesco a Confartigianato: "Siate artigiani della fraternità"

"Siate artigiani di pace e di fraternità, in un mondo di guerre e conflitti". L’esortazione arriva dal pontefice, papa Francesco, che a Città del Vaticano, in una sala Nervi gremita di persone, ha portato il suo saluto alla grande comunità di Confartigianato. Circa seimila gli artigiani presenti in sala. All’appuntamento con il pontefice ha partecipato anche una folta delegazione di artigiani ferraresi. Una distesa di fazzoletti azzurri – i colori di Confartigianato – a perdita d’occhio. "Il figlio di Dio era un artigiano – così il Papa Francesco –. Ha imparato il valore del lavoro". Un mestiere, quello dell’artigiano, che si regge su mani, occhi, piedi e cuore. "Lo sguardo dell’artigiano – prosegue Francesco – intuisce prima di tutto il destino di bellezza che può avere la materia e questo lo avvicina al Creatore. I suoi occhi hanno uno sguardo originale e ciò che esce dalle botteghe artigiane cammina in tutto il mondo rendendolo migliore".

Dal lavoro manuale agli strumenti d’avanguardia. "Le nuove tecnologie – conclude papa Francesco – rappresentano un’opportunità, che tuttavia non potrà mai sostituirsi alla creatività artigiana". L’invito finale che il pontefice rivolge agli artigiani dopo averli "affidati a San Giuseppe" è quello di "non aver paura di includere, in particolare i più fragili e di contribuire ad abbattere le barriere". Soddisfatti del colloquio con il Santo padre i vertici della Confartigianato Ferrara, il presidente Graziano Gallerani e il segretario provinciale Paolo Cirelli. "L’incontro con il pontefice – spiegano Gallerani e Cirelli – rappresenta per la nostra comunità un momento importante. Abbiamo ascoltato dalla viva voce del papa alcuni stimoli fondamentali per portare avanti il nostro lavoro".