Parcheggia l’auto e non tira il freno a mano. Entra in casa e la vettura finisce nel canale

Disavventura accaduta a un uomo residente a Comacchio, che ha visto la sua auto finire all’interno di un canale nei pressi dell’ex ospedale ‘San Camillo’. A quanto si è appreso, erano circa le 4 del mattino di ieri quando l’uomo è rincasato e ha parcheggiato l’auto. Una volta entrato nella propria abitazione, ha udito un tonfo e si è subito affacciato alla finestra per vedere cos’era successo. E in quel momento ha visto la sua automobile che era finita all’interno del canale. Il motivo? Il mancato innesto del freno a mano. Sul posto è stata chiamata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Comacchio per verificare quanto era accaduto. Già nella mattinata di ieri, è intervenuto sul posto un carroattrezzi per recuperare la vettura.