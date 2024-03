Pariali lascia Area Portuense per Forza Italia

Aurelio Pariali saluta e se ne va. La segreteria di Area Portuense, la lista civica parte integrante di Uniti per Portomaggiore, comunica di aver preso atto dell’annuncio del proprio presidente, l’ex sindaco e fondatore Aurelio Pariali, di aver accettato la nomina quale componente del Coordinamento provinciale di Forza Italia Ferrara propostagli dal coordinatore provinciale dello stesso partito Fabrizio Toselli. A seguito di tale accettazione, ritenendo opportuno favorire la elezione di un nuovo presidente per la guida della lista civica, Pariali ha proposto alla stessa segreteria di convocare quanto prima l’assemblea dei soci e simpatizzanti, al fine di individuare il suo successore. "I componenti tutti della segreteria – si legge in una nota - augurano buon lavoro al presidente uscente Aurelio Pariali, nella consapevolezza che il nuovo ruolo assunto a livello provinciale, potrà ulteriormente consolidare i rapporti con il movimento politico "Forza Italia Portomaggiore", guidato dal coordinatore Michele Grilanda, di cui la lista civica è alleato, insieme a Fratelli d’Italia, guidato da Roberto Badolato e alla Lega, guidata da Massimo Contarini, nella coalizione locale "Uniti per Portomaggiore", prima forza di opposizione in consiglio comunale". La segreteria ha inoltre deciso di formulare richiesta di adesione alla Associazione politica culturale Rete Civica Emilia-Romagna, guidata dal consigliere regionale Marco Mastacchi.