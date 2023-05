’Parole mai viste’, il libro di Campini alla biblioteca sociale

Spazio alla cultura questa sera nella frazione di Scortichino: alle 21, presso la Biblioteca Sociale della Coop Arte e Spettacolo si terrà infatti la presentazione del libro “Parole mai viste” di Oriano Campini. "Un bell’appuntamento con la lettura che si ripropone dopo la presentazione a Bondeno – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. Per l’occasione, a Scortichino si propone la formula “ti presento un libro, ti offro un caffè”, in modo da creare un ambiente rilassato e idoneo alla serata culturale. Un ringraziamento al presidente della Coop Arte e Spettacolo, Natale Ferrari, per l’ospitalità". La presentazione dell’autore Campini si svolgerà attraverso un dialogo con l’assessore Poltronieri. L’appuntamento è quindi fissato alle ore 21.00 presso la Biblioteca di Scortichino di viale Passardi, 57. Ingresso libero.