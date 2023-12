Parte il Natale, ecco tutti gli eventi

Scatta domani "Ti… Porto il Natale", un ricco programma di appuntamenti a Portomaggiore e frazioni dall’8 dicembre al 7 gennaio, un cartellone costruito per promuovere la tradizione di una tra le feste più sentite dell’anno. Grazie al lavoro di Pro Loco e il contributo prezioso delle associazioni saranno tante le proposte e le iniziative dedicate alle bambine, ai bambini e a tutte le persone che trascorreranno il periodo natalizio a Portomaggiore. Il programma prevede eventi di piazza, culturali e di solidarietà. Tra gli appuntamenti immancabili l’accensione dell’albero di Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio che sarà inaugurata domani pomeriggio (venerdì 8 dicembre) alle 14.30. In piazzetta Ex Duomo ad accogliere i bambini ci sarà il Villaggio di Babbo Natale. Sotto ai portici di piazza Giovanni XXIII l’esposizione dei presepi.