Partito democratico, c’è la segreteria comunale

COMACCHIO

Il segretario comunale del Pd di Comacchio, Michele Farinelli, ha deciso di creare una segreteria. Le ragioni? "Siamo ormai oltre il giro di boa e le elezioni europee 2024 potrebbero scuotere non poco gli assetti politici anche locali – spiega -. Non possiamo farci trovare impreparati ed abbiamo bisogno di intensificare il lavoro sul territorio in maniera capillare". Da qui, la decisione di creare una segreteria "che possa aiutare questo percorso di costruzione programmatica" e che sarà composta da: Walter Foschini (delega Lavori pubblici e urbanistica); Francesco Stranieri (Sanità); Nicola Tassella (Welfare, Scuola, Organizzazione circolo); Beatrice Colombi (Politiche giovanili e parità di genere); Sandro Colombi (Agricoltura); Emiliano Luciani (Ambiente e gestione della comunicazione); Consuelo Nordi (Rapporti con i tesserati e relativo tesseramento) e Michele Farinelli (Parco del Delta, Rapporti con altre forze politiche, Politiche del lavoro e Turismo). "Sarà fondamentale dialogare con le altre forze politiche del nostro campo – prosegue Farinelli -, ma vanno aperte discussioni anche con il mondo sindacale, imprenditoriale del comparto turistico e della pesca e con tutto il mondo associazionistico e di volontariato. Sarebbe interessante, sulla falsa riga di Ferrara, creare un tavolo delle alternative".