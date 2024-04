Passa il Como, la corsa playoff ora si fa dura

La corsa playoff della Spal Primavera si complica terribilmente. Al centro sportivo Fabbri infatti la squadra di Grieco (foto) si arrende abbastanza nettamente di fronte al Como (1-3 il punteggio in favore dei lariani) e scivola a -5 da Udinese e Venezia che pareggiano rispettivamente con Cremonese e Vicenza. È un turno di campionato invece particolarmente favorevole alla rivelazione Albinoleffe che sbanca Parma a vola al terzo posto a -1 dai ducali. Questa dunque la classifica nei piani alti a quattro giornate dalla fine della regular season: Cremonese 65 punti, Parma 46, Albinoleffe 45, Udinese e Venzia 44, Spal 39, Como 37, Reggiana 36. In realtà – dovendo affrontare Parma, Venezia e Udinese negli ultimi tre turni – la rimonta resta teoricamente possibile, ma adesso non si può più sbagliare.

A partire dal prossimo turno sul campo del Sudtirol. Tornando al match di via Copparo, il Como chiude i conti nel primo tempo andando al riposo sullo 0-0 con reti di Chinetti, Galafassi e Fellipe Jack. Nella ripresa Camelio accorcia le distanze dal dischetto rendendo meno pesante il passivo, per il definitivo 1-3. Oggi tocca alle altre selezioni giovanili biancazzurre: Spal-Virtus Verona (Under 17, ore 13), Virtus Verona-Spal (Under 16, ore 11), Spal-Virtus Verona (Under 15, ore 11), Virtus Verona-Spal (Under 14 Pro, ore 10,30). Intanto, in campo femminile oggi l’Accademia Spal non gioca in seguito al ritiro del campionato di serie C de L’Aquila, conquistando quindi tre punti a tavolino.