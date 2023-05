Paura nel condominio Fiamme e fumo sul tetto, evacuate alcune famiglie

Incendio sul tetto di un condominio, nessun ferito e tanta paura. Evacuate cinque famiglie. Le fiamme, ieri alle 18, in un fabbricato in via Nuova 23. I vigili del fuoco di Ferrara sono intervenuti con tre autopompe per spegnere un principio d’incendio in alcuni ipostigli, sul tetto del condominio. All’interno indumenti che hanno preso fuoco generando un grande fumo. Sono stati effettuati accertamenti da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Sembra, da una prima ipotesi, che l’incendio sia di natura dolosa. Non ci sono stati danni strutturali nei ripostigli e nemmeno nel tetto, solo pareti annerite e indumenti bruciati. Evacuate in via precauzionale le cinque famiglie che abitano nel condominio, tutte di nazionalità nigeriana, fino al termine delle operazioni di spegnimento. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, tanto da non rendere necessario l’intervento del Suem118. La testimonianza di una donna nigeriana che abita da sei anni nel palazzo si via Nuova. "Abbiamo avuto tanta paura – racconta ancora scossa Fait – siamo usciti appena abbiamo visto il fumo. Alcuni degli inquilini hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Non riusciamo a capire cosa possa essere accaduto. Un incendio è già successo un’altra volta, pochi giorni fa. Una situazione che sta diventando insostenibile, ho avuto paura per i miei figli". Le operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dell’area sul tetto sono proseguite per mezz’ora. Le famiglie sono potute successivamente rientrare nei loro appartamenti. Su via della Ricostruzione qualche rallentamento ma nessun disagio particolare alla circolazione. Un incendio, con modalità molto simili, si era verificato qualche sera prima nello stesso punto del condominio di via Nuova. Anche in quel caso l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso lo spegnimento delle fiamme senza feriti. Al termine, però, è stato reso necessario evacuare una famiglia nigeriana che abitava al secondo piano, che tutt’ora non è ancora rientrata nell’appartamento per motivi di sicurezza.

Mario Tosatti