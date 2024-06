"Pazienti con patologie osteoarticolari, la speranza è il Regenerative Center"

"Annunciamo con orgoglio l’apertura del nuovo Regenerative Center, un ambulatorio, autorizzato dall’Ulss e in collaborazione con il centro trasfusionale di Ferrara, dedicato al trattamento delle patologie osteoarticolari, teno-legamentose e muscolari con opzioni rigenerative avanzate", le parole di Mattia Guerzoni (foto), amministratore delegato di Idrokinetik. "Questo nuovo distretto – sottolinea – nasce dalla necessità di offrire ai pazienti soluzioni non chirurgiche, permettendo il ringiovanimento delle articolazioni attraverso trattamenti innovativi. Una nuova speranza per i pazienti con patologie osteoarticolari".

Il Regenerative Center si rivolge ai pazienti affetti da disturbi osteoarticolari, teno-legamentosi e muscolari, affinché la degradazione delle articolazioni colpite sia prevenuta o rallentata il più possibile, evitando così l’intervento chirurgico. Tradizionalmente, questi soggetti erano costretti a ricorrere a metodiche chirurgiche per trattare specifiche condizioni. Oggi la Scienza ha fatto incredibili passi avanti, permettendo ai pazienti di beneficiare della medicina rigenerativa, che consente di migliorare significativamente la funzionalità delle articolazioni coinvolte, ovviando a interventi più invasivi. Nello staff i dottori Giorgio Massini; Andrea Fiocchi; Armando Francesco Cervini; Michele Risi, Alessandro Gildone, Luca Violani e Dariella Romanini.