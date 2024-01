Pd, Cortesi annuncia: "Fatta la segreteria"

Il segretario del Partito democratico, Alessandro Cortesi sulla nuova organizzazione della segreteria comunale. "Dopo un intenso lavoro, la segreteria è finalmente pronta – dice Cortesi - Ho dedicato il tempo necessario per costruire un team di alta qualità che rifletta le diversità della nostra comunità in termini di genere, età e provenienza territoriale. Sono orgoglioso delle scelte compiute e del lavoro svolto finora. Sono convinto che questa squadra affronterà con successo le responsabilità a lei affidate". Che sabato prossimo saranno rese note. "Alle 9.30, si terrà un’assemblea comunale del Partito Democratico nella Sala Zarri di Piazza Guercino – annuncia - Durante l’assemblea, presenterò ufficialmente i membri della nuova segreteria e le relative deleghe. Sarà anche un’occasione per discutere apertamente del lavoro finora svolto e delle sfide future che ci attendono".