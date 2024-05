Per bici e pedoni un nuovo percorso

Prenderanno il via domani, i lavori per la realizzazione del tratto di percorso ciclopedonale protetto tra viale Idris Ricci e via Goito, che metterà in sicurezza un punto di commistione tra viabilità ciclabile e strada comunale.L’opera progettata da Patrimonio Copparo prevede la realizzazione del tratto di pista tra viale Idris Ricci e via Goito, con il tombamento del fosso, la creazione di un cassonetto stradale e l’asfaltatura. È prevista inoltre la predisposizione di un impianto di illuminazione. Questo tratto andrà a collegare sistemi di piste ciclabili esistenti, in particolare il sistema delle ciclabili del parco del Naviglio, con il resto del centro urbano di Copparo. L’importo è pari 150mila euro, di cui 100mila finanziati dalla Legge Regionale n. 5/2018, che sostiene il "Programma straordinario per i territori colpiti dalla pandemia e aree montane e interne", e 50mila euro di fondi comunali. Durante i lavori saranno disposti un divieto di sosta e il limite di velocità di 30 chilometri orari.