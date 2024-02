Per i lettori argentani c’è una nuova edicola in via Matteotti

Da un anno e mezzo il centro di Argenta è privo di un’edicola, dopo la chiusura a fine 2022 della "Edicola dla plaza" in piazza Marconi di Stefano Saletti e dell’edicola di via Matteotti gestita da Elena Conti pochi mesi dopo. La nuova edicola ha aperto i battenti sempre in via Matteotti ma con affaccio su piazza Marconi, rilevando un bazaar cartoleria. E’ una conduzione al femminile, madre e figlia. Quest’ultima è Marika Cavallini, studentessa universitari. Per il momento sono in vendita solo un numero limitato di testate giornalistiche per problemi organizzativi e burocratici, ma nel giro di pochi giorni saranno regolarmente in edicola tutti i quotidiani. E’ una notizia positiva, in controtendenza rispetto al contesto generale e la crisi dell’editoria, torna ad Argenta uno dei presidi culturali fondamentali della vita di comunità, uno strumento di approfondimento delle notizie e di relazione di fiducia con una particolare testata giornalistica. Per i lettori argentani che volevano approfondire quello che succede nell’ambito locale era rimasta la sola edicola presente dei "I Tigli".