Per la sicurezza 55 telecamere Ecco dove saranno installate

FISCAGLIA

Il nuovo progetto di videosorveglianza, candidato dall’amministrazione Tosi, ha ottenuto un contributo di 250mila euro dal Ministero. Il progetto prevede l’installazione di cinquantacinque nuove telecamere, di cui trentasei con tecnologia Targa System e diciannove di contesto, che permetteranno di creare un anello chiuso di accesso lungo il perimetro che segna il confine comunale.

"Questo intervento – spiega il sindaco di Fiscaglia, Fabio Tosi - ci consentirà di garantire migliore sicurezza ad aziende e famiglie, con un occhio di riguardo rispetto al passato alle zone di accesso attraverso la campagna, riducendone la vulnerabilità e contrastando anche i furti di mezzi agricoli. Il primo passo avanti tangibile del maxi-progetto lo si vedrà in autunno, quando verranno montate le prime nuove telecamere Targa System. Un segnale forte a tutela dei nostri cittadini, che volevamo e che ci premia ancora una volta con risorse portate nelle casse comunali per sviluppare progetti necessari e non più rinviabili, tutto questo grazie al buon lavoro e alla capacità di saper cogliere le occasioni attraverso i bandi di questa mia amministrazione". Dunque, sono in arrivo strumenti moderni ed efficaci. Il primo cittadino, inoltre, ringrazia per il supporto e sinergia ricevuta nelle fasi della candidatura del progetto la prefettura rappresentata dal prefetto Rinaldo Argentieri e all’Arma dei carabinieri coordinati dal capitano Tufano. Per quanto concerne le telecamere di contesto, saranno posizionate in 19 nuovi punti, compresi luoghi sensibili come parchi, centri sportivi, darsene, parcheggi di tutti i cimiteri, sia nelle località principali che nelle frazioni. Ecco l’elenco delle intersezioni oggetto dell’installazione: via Canarolo-via Canalserrato; via Canalserrato-via S. Lorenzo; via S. Pietro-via Canalserrato; via S. Pietro – SP15; cimitero di Massa Fiscaglia; via Europa; via Bruciata; via Canarolo; Gallumara - intersezione SP15; via Punta - via Caselle; cimitero di Migliaro; via Travaglio-via Quarrà; via Sfondrabò-via Barabagolo; Borgo Cascina parco; via S. Vitale-via Sfondrabò; via Zappelli-via Sfondrabò; Ponte Madonna; cimitero Migliarino; via Valcesura; cimitero Cornacervina; Cornacervina via Bianchetta incrocio con SP4; Centro Polifunzionale; via Matrana; via Albieri; via Forti.

v.f.