Per scambiare i libri arrivano le casette nei parchi

Con le feste, al Parco del ricordo di Poggio Renatico e a Gallo, sono arrivate due casette per il book crossing. "Quella al parco del ricordo è stata donata con i soldi ricavati dal pranzo del primo maggio di via borsellino, organizzata dalla proloco nel 2022 – dice l’assessore Serena Fini – un pranzo che è diventato consuetudine, grazie al quale possiamo destinare i fondi a dei beni che saranno di proprietà del comune ma per la cittadinanza. La seconda, invece, è stata installata a Gallo, acquistata dal comune, che potrà godere delle attenzioni di una volontaria che aveva già dato il via al progetto e che controllerà i libri che saranno inseriti, e rimpinguare quando ce ne saranno pochi".

Book crossing con un obiettivo ben preciso. "Rientra nella promozione della lettura perché crediamo che questa iniziativa possa diffondere la bella abitudine del leggere un buon libro – prosegue – Si possono trovare sia volumi per bambini che per adulti. Si può prendere un libro, tenerlo, riportalo o metterne altri". E torna sul pranzo che ha reso possibile l’acquisto. "Questa come le altre, sono iniziative semplici ma con grande impatto, che mostrano lo spirito di aggregazione e del bene comune – conclude – un plauso anche al senso civico della volontaria che si è offerta di occuparsi delle casette book crossing installate in paese. Tra l’altro lo faceva già, a Gallo, ideando un contenitore che teneva nella ex chiesa da un paio di anni". Book e crossing, letteralmente libro e incrocio, vale a dire “incrociare un libro”. Un modo per scambiarli e distribuirli gratuitamente basato su un elenco di libri identificati da un codice unico. Che promuove la lettura e crea comunità.

