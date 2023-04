"Perle di zucca per bar e ristoranti La formula scoperta in laboratorio"

I ‘Sapori della Rangona’ sfornano, in questa nuova stagione, le ‘Perle di zucca’ che sono diventate il cuore pulsante dell’Azienda agricola di Elena Malavasi, condotta con il fratello Luca. "Rappresentano oggi – dicono – l’80% del nostro prodotto. Perché non esistevano sul mercato e sono ricercate dai ristoranti, dai bar che fanno aperitivi particolari, dalle gastronomie. Le abbiamo inventate in due mesi di tentativi, seguendo i passi dei sapori della zucca fritta che mangiavamo da bambini e applicando le tecniche del nostro laboratorio". Un legame con la terra e la famiglia, nelle campagne di Bondeno, tra Burana e Pilastri, che i figli hanno convertito trasformando prodotti tutti coltivati da loro. Hanno spopolato anche al Vinitaly abbinate ai vini delle sabbie.

Il laboratorio di trasformazione, nella casa colonica di via Virgiliana 403, è nato nel 2015. "Era un sogno che avevo sin da bambina quello di trasformare frutta e verdura che i campi ci offrono ad ogni stagione – racconta Elena –. L’attività è partita grazie ai fondi del Piano di sviluppo rurale, che dava contributi a fondi perduto per i giovani, dalla Regione e dall’Unione Europea. Abbiamo così creato questo laboratorio, lavorando prodotti che mio padre Guido ha sempre coltivato, seguendo le ricette di mamma Eva e della zia Daniela che di fatto, non solo ci aiutano tutti i giorni ma ci suggeriscono i segreti della tradizione". Una laurea in economia Elena, geometra Luca. Entrambi hanno lasciato i lavori precedenti e hanno voltato pagina puntando sui saperi e sui sapori di famiglia, mettendoci l’innovazione e tutte le competenze che avevano. "La nostra forza – ammettono – è la suddivisione delle competenze. Nessuno mette parola nei compiti dell’altro e se si sbaglia qualcosa ciascuno si assume le proprie responsabilità". "Abbiamo sempre avuto un’azienda agricola estensiva – spiega Luca – . Creando il laboratorio abbiamo pensato di andare invece verso un pubblico di nicchia. Facciamo solo vendita diretta saltando la grande distribuzione. Oggi c’è una grande ricerca della qualità piuttosto che della quantità, perchè solo così vengono esaltati i sapori, con cose fatte a mano, artigianali. Per quanto si dica il passaggio generazionale è sempre difficile – ammette –. Volevamo conservare l’azienda storica". "Siamo cresciuti da piccoli con la zucca fritta – racconta Elena – ma va mangiata al momento. Volevamo fare qualcosa da mangiare sempre, come gli snack. Abbiamo fatto prove su prove. Ci siamo riusciti e adesso sono davvero buonissime e molto ricercate".

Claudia Fortini