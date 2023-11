Agenzia Rizzioli s.a.s. di Rizzioli Geom. Marco & C, azienda che effettua manutenzione con pulizie ordinarie per i vari committenti ed attività all’interno degli uffici, ospedali, studi professionali, è alla ricerca di personale per il potenziamento del proprio organico. Il candidato, ambosessi, sarà impiegato per un breve periodo come interinale, per poi eventuale assunzione.