Peruffo lascia il Consiglio cittadino

Forse è stato il momento in cui le dimissioni sono state presentate, a destare qualche perplessità. Eppure, si tratta di un passaggio obbligato per una candidatura (eventuale al momento) in un Comune che non sia quello in cui si ha esercitato la funzione di consigliere comunale fino al giorno delle dimissioni. Eppure c’è chi, nelle dimissioni della capogruppo di Forza Italia, Paola Peruffo, ci legge un senso di insoddisfazione e scontentezza per il trattamento ricevuto. Parliamo di candidature, evidentemente. È il momento della costruzione della lista elettorale di Forza Italia. Ma, come si sa, si vota in tredici comuni e anche Copparo – realtà nella quale Peruffo è assessore – dovrà votare per il rinnovo dell’amministrazione. Ancora, non si sa quale sarà il suo destino. Tuttavia, la forzista getta acqua sul fuoco.

"Le dimissioni dal Consiglio Comunale di Ferrara sono un passaggio tecnico obbligatorio, qualora dovessi decidere di candidarmi nel comune di Copparo – spiega contattata dal Carlino –. All’interno del partito i rapporti sono buoni e non c’è alcun dissapore tra me e gli altri esponenti della segreteria. Resta da capire in che modo sarò coinvolta nelle tornate elettorali amministrative". Un’altra certezza, per la verità, Peruffo la mette sul piatto. "Ho partecipato al congresso fondativo di Forza Italia nel 1994 – spiega l’ex consigliera – e, nell’ambito della mia azione politica, mi sono sempre ispirata alla carta dei valori del partito: questa è casa mia e non ho nessuna intenzione di lasciarla. Il resto, sono speculazioni politiche". D’altra parte è anche normale – o meglio, fisiologico – che durante una campagna elettorale una decisione, con queste tempistiche, ingeneri per lo meno qualche sospetto.

