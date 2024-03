Pesca acque interne, chi è senza licenza rischia multe pesanti

Legge regionale, pesca in acque interne e sanzioni. L’esercizio della pesca è consentito unicamente ai possessori di licenza valida ed in regola con il pagamento della tassa regionale.

Multe. La mancanza di licenza comporta una ammenda con sequestro e confisca di attrezzi e pescato. E’ prevista un’ammenda inferiore per il pescatore che ha dimenticato la licenza ma che è in grado di presentarla negli Uffici Provinciali entro 15 giorni dal verbale. Per chi pesca pur essendo privo di licenza per sospensione della stessa, è oltresi prevista una sanzione con ulteriore sospensione di 12 mesi. Le infrazioni del regolamento regionale di pesca, relative a orari, attrezzi consentiti, periodi di divieto, limiti quantitativi di pescato e di cattura, sono sanzionati con ammenda proporzionata all’infrazione e con sospensione della licenza da 2 a 6 mesi.