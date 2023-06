Petizione al vescovo "Non spostate Don Andrea Pesci"

Una raccolta di firme per chiedere al vescovo Gian Carlo Perego (nella foto) di rivedere la scelta di trasferire, entro l’estate, in un’altra parrocchia don Andrea Pesci. Don Andrea Pesci è stato nominato arciprete di Bondeno, dove era già vicario, il 29 maggio 2017 dal vescovo Luigi Negri. Dal 2021 ha assunto la guida dell’Unità Pastorale della Beata Vergine Lauretana della Pioppa che raggruppa le parrocchie di Bondeno, Ospitale e Santa Bianca, ed il santuario della Beata Vergine Lauretana della Pioppa di cui è rettore. Venerdì sera si è riunito il consiglio pastorale e la scelta di avviare una raccolta di firme, da consegnare al vescovo. I parrocchiani chiedono che il trasferimento in un’altra parrocchia i sia evitato o "almeno rimandato fra due anni, in modo da terminare i 9 anni previsti per un parroco e i progetti in corso". Tra i progetti da completare, ai quali don Pesci sta lavorando, il recupero del Centro ricreativo parrocchiale, chiuso dal terremoto.

Claudia Fortini